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Паула Бадоса согласилась на завершение карьеры в случае победы на «Ролан Гаррос» — 2025

Паула Бадоса согласилась на завершение карьеры в случае победы на «Ролан Гаррос» — 2025
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что будет готова завершить карьеру в случае победы на «Ролан Гаррос» — 2025.

— Я предлагаю вам сделку: победа на следующем «Ролан Гаррос» в обмен на завершение карьеры. Вы подпишете?
— Да.

— Да неужели?
— Ага.

— Удивительно, что вы не сомневаетесь.
— Я готова на это… но я бы также согласился не выиграть, но находиться в десятке лучших четыре года подряд, а это долгий срок. Люди всегда говорят мне, что нужно наслаждаться путешествием, так что эти четыре года были бы замечательными, даже если бы я не выиграла турнир «Большого шлема». Конечно, выиграть турнир «Большого шлема» и уйти на пенсию на следующий день. Я подписываю соглашение прямо сейчас, — приводит слова Бадосы Eurosport.es.

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