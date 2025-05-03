Паула Бадоса согласилась на завершение карьеры в случае победы на «Ролан Гаррос» — 2025

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что будет готова завершить карьеру в случае победы на «Ролан Гаррос» — 2025.

— Я предлагаю вам сделку: победа на следующем «Ролан Гаррос» в обмен на завершение карьеры. Вы подпишете?

— Да.

— Да неужели?

— Ага.

— Удивительно, что вы не сомневаетесь.

— Я готова на это… но я бы также согласился не выиграть, но находиться в десятке лучших четыре года подряд, а это долгий срок. Люди всегда говорят мне, что нужно наслаждаться путешествием, так что эти четыре года были бы замечательными, даже если бы я не выиграла турнир «Большого шлема». Конечно, выиграть турнир «Большого шлема» и уйти на пенсию на следующий день. Я подписываю соглашение прямо сейчас, — приводит слова Бадосы Eurosport.es.