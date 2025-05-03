Паула Бадоса: по юниорам меня называли «новой Шараповой». В тот момент думала, что я бог

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о моменте, когда успех вскружил ей голову.

«Это может быть удивительно, но это случилось со мной, когда я выиграла юниорский «Ролан Гаррос» в 2015 году. Люди стали называть меня «новой Шараповой», которая была моим кумиром и вдобавок ко всему элегантной девушкой. Помню, в тот момент я подумала: «Это очень просто. Мне говорят, что в следующем году я попаду в десятку лучших, скоро появится куча спонсоров». В тот момент я думала, что я бог, поэтому мне было так трудно перейти в профессиональный тур.

Я была неуравновешенная, очень быстро разочаровывалась. Я попала в очень токсичный круг, где все превозносили меня и переоценивали мои возможности, и это было ошибкой. Тогда я впала в депрессию, была тревога. Я видела, что не достигаю своих целей, но это была другая реальность. Теперь мне стыдно, что я была такой», — приводит слова Бадосы Eurosport.es.