Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса: по юниорам меня называли «новой Шараповой». В тот момент думала, что я бог

Паула Бадоса: по юниорам меня называли «новой Шараповой». В тот момент думала, что я бог
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о моменте, когда успех вскружил ей голову.

«Это может быть удивительно, но это случилось со мной, когда я выиграла юниорский «Ролан Гаррос» в 2015 году. Люди стали называть меня «новой Шараповой», которая была моим кумиром и вдобавок ко всему элегантной девушкой. Помню, в тот момент я подумала: «Это очень просто. Мне говорят, что в следующем году я попаду в десятку лучших, скоро появится куча спонсоров». В тот момент я думала, что я бог, поэтому мне было так трудно перейти в профессиональный тур.

Я была неуравновешенная, очень быстро разочаровывалась. Я попала в очень токсичный круг, где все превозносили меня и переоценивали мои возможности, и это было ошибкой. Тогда я впала в депрессию, была тревога. Я видела, что не достигаю своих целей, но это была другая реальность. Теперь мне стыдно, что я была такой», — приводит слова Бадосы Eurosport.es.

Материалы по теме
Паула Бадоса согласилась на завершение карьеры в случае победы на «Ролан Гаррос» — 2025
Материалы по теме
«Совершенно особенный человек». Как Шарапова стала одной из самых успешных звёзд планеты
«Совершенно особенный человек». Как Шарапова стала одной из самых успешных звёзд планеты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android