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Бадоса: я завершу карьеру в молодом возрасте и на следующий день пойду в операционную

Бадоса: я завершу карьеру в молодом возрасте и на следующий день пойду в операционную
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что будет вынуждена рано завершить профессиональную карьеру. В 2024 году она сообщила о том, что страдает от хронической травмы спины.

«Это неизбежно. Со временем сильный характер помог мне это принять. Я осознаю, что завершу карьеру в молодом возрасте и уже на следующий день пойду в операционную. Я знаю это по своей карьере и проблемам со спиной.

Я так увлечена теннисом, каждый день… в конце концов, мне всё ещё 27. Если мне скажут остановиться в 30 или 32, ладно. Но если у меня получится как-то с этим справляться, то я попробую», — приводит слова Бадосы Eurosport.es.

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