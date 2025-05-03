Бадоса: я завершу карьеру в молодом возрасте и на следующий день пойду в операционную

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что будет вынуждена рано завершить профессиональную карьеру. В 2024 году она сообщила о том, что страдает от хронической травмы спины.

«Это неизбежно. Со временем сильный характер помог мне это принять. Я осознаю, что завершу карьеру в молодом возрасте и уже на следующий день пойду в операционную. Я знаю это по своей карьере и проблемам со спиной.

Я так увлечена теннисом, каждый день… в конце концов, мне всё ещё 27. Если мне скажут остановиться в 30 или 32, ладно. Но если у меня получится как-то с этим справляться, то я попробую», — приводит слова Бадосы Eurosport.es.