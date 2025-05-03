Алина Корнеева поделилась фотосессией в белом полупрозрачном платье

278-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева разместила на своей странице в социальных сетях красивую фотосессию в белом полупрозрачном платье.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами красивой фотосъёмки российской спортсменки.

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Напомним, Алина Корнеева является победительницей двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023, Открытый чемпионат Франции — 2023). Последний раз она выходила на корт в квалификации Australian Open — 2025, где уступила представительнице Италии Саре Эррани (107-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 3:6.