Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева поделилась фотосессией в белом полупрозрачном платье

Алина Корнеева поделилась фотосессией в белом полупрозрачном платье
Комментарии

278-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Алина Корнеева разместила на своей странице в социальных сетях красивую фотосессию в белом полупрозрачном платье.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами красивой фотосъёмки российской спортсменки.

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Напомним, Алина Корнеева является победительницей двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023, Открытый чемпионат Франции — 2023). Последний раз она выходила на корт в квалификации Australian Open — 2025, где уступила представительнице Италии Саре Эррани (107-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

Материалы по теме
Фото
Биатлонистка Виктория Метеля показала фото в купальнике с отдыха в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android