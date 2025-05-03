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Новак Джокович: нужно найти способ сбалансировать традиционную медицину с альтернативной

Новак Джокович: нужно найти способ сбалансировать традиционную медицину с альтернативной
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём отношении к современной медицине.

«Одно из моих самых больших желаний — видеть больше здоровых людей и меньше больных. Я бы хотел этого. Очевидно, что это не произойдёт в одночасье, но я считаю, что сосредоточение внимания на профилактике и связи с природой — это долгосрочный успех.

Нам нужно найти способ сбалансировать традиционную медицину с альтернативной. Обе они чрезвычайно важны, но из-за быстрого темпа жизни, в котором мы живём, мы склонны забывать о вещах, которые необходимы нам для правильного функционирования», — приводит слова Джоковича Business Traveler USA.

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