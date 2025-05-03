Хольгер Руне назвал любимую страну, где ему нравится играть в теннис

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал об одном из своих любимых мест за время участия в турнирах ATP.

«Пока есть мяч и теннисный корт, я с удовольствием играю в любой точке мира. Одно из мест, где мне особенно понравилось играть, – это Япония. Это просто замечательная страна. Находясь в Токио, я смог увидеть их культуру и попробовать их еду. Люди там очень добрые. В Мельбурне мне тоже очень нравится, это место совсем не похоже на Америку. Здесь отличная кухня – не в обиду американской кухне (смеётся)», — приводит слова датчанина GQ Extra Time.

В столице Японии Токио ежегодно проводится хардовый турнир категории ATP-500. В этом году он пройдёт с 24 по 30 сентября.