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Экс девятая ракетка мира Петкович: люди, которым вы платите, вам не друзья

Экс девятая ракетка мира Петкович: люди, которым вы платите, вам не друзья
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович считает, что игрокам не стоит считать друзьями членов своей команды.

«Увеличение призовых имеет свою обратную сторону. Люди, которым вы платите, вам не друзья. Повторяю: люди, которым вы платите, вам не друзья. Может показаться, что вы можете стать друзьями, но пока в игре присутствует динамика зарплаты, равенства нет, и дружба не будет настоящей, если в ней нет равенства.

Когда игроки путешествуют с физиотерапевтами, тренерами, психологами и фитнес-тренерами, их окружают люди, которым они платят и которые занимают пространство потенциальной настоящей дружбы. Такой дружбы, в которой вашему другу не придётся беспокоиться о потере работы, если он скажет, что эта юбка на вас ужасно смотрится», — приводит слова Петкович Punto de Break.

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