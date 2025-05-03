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Наоми Осака вышла в финал грунтового турнира WTA-125 во Франции

Наоми Осака вышла в финал грунтового турнира WTA-125 во Франции
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал на грунтовом турнире категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция). В полуфинале она обыграла француженку Леолию Жанжан (107-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:0.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. За это время Осака выполнила семь подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Жанжан два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале турнира в Сен-Мало Наоми Осака сыграет с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) — Кая Юван (Словения).

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