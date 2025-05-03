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Хольгер Руне назвал одежду, в которой ему удобнее всего играть в теннис

Хольгер Руне назвал одежду, в которой ему удобнее всего играть в теннис
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Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне рассказал об одежде, в которой теннисистам удобнее всего выходить на корт.

«Некоторым игрокам нравится носить мешковатую одежду, некоторым – более узкую. Что касается меня, то я чувствую себя лучше в коротких шортах и мне нравятся более тёмные цвета, такие как чёрный, темно-синий и зелёный. Когда я надеваю свою форму, это означает, что пришло время игры. Это определённо переключает моё тело и разум», — приводит слова Руне GQ Extra Time.

29 апреля Хольгеру Руне исполнилось 22 года. За свою карьеру датчанин выиграл пять титулов ATP в одиночном разряде, в том числе один «Мастерс» — в Париже (Франция) в 2022 году. В 2025-м Руне завоевал трофей на турнире в Барселоне (Испания), в финале обыграв испанца Карлоса Алькараса.

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