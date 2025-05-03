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Наоми Осака вернётся в топ-50 рейтинга WTA после выхода в финал Сен-Мало

Наоми Осака вернётся в топ-50 рейтинга WTA после выхода в финал Сен-Мало
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака обеспечила себе возвращение в топ-50 рейтинга WTA после выхода в финал на грунтовом турнире категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

Напомним, в полуфинале она обыграла француженку Леолию Жанжан (107-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:0.

В июле 2023 года Наоми Осака стала мамой, у неё родилась дочь. Теннисистка вернулась в тур в начале сезона-2024. Её лучшим результатом после возвращения является выход в финал на хардовом турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) в январе 2025-го. Она не смогла доиграть финал из-за травмы после того, как выиграла первый сет.

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