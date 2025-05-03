27-летняя Наоми Осака впервые в карьере сыграет в финале грунтового турнира

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака впервые в карьере сыграет в финале на профессиональном турнире на грунтовом покрытии. Напомним, японка вышла в решающий матч на турнире категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

До этого Осака никогда не выходила в финалы на грунтовых турнирах ни на каком уровне (WTA, ITF). Все финалы Наоми на уровне WTA были на покрытии хард. Лишь однажды японская теннисистка сыграла в финале на траве (на турнире серии ITF в 2015 году).

В финале турнира в Сен-Мало Наоми Осака сыграет с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) — Кая Юван (Словения).