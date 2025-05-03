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Хольгер Руне: хочу стать первым теннисистом из Дании, выигравшим турнир «Большого шлема»

Хольгер Руне: хочу стать первым теннисистом из Дании, выигравшим турнир «Большого шлема»
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Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне рассказал, какой вклад хотел бы внести в развитие тенниса в его стране.

— Конечно, есть Каролина Возняцки, но Дания не является великой теннисной страной. Вы гордитесь тем, что выступаете за свою страну?
— Определённо. Я бы хотел стать первым датским теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Это было бы потрясающе, потому что я знаю, что датчане приезжают посмотреть на меня, — приводит слова Руне GQ Extra Time.

22-летний Руне — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2019); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

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