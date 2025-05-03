Хольгер Руне: хочу стать первым теннисистом из Дании, выигравшим турнир «Большого шлема»

Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне рассказал, какой вклад хотел бы внести в развитие тенниса в его стране.

— Конечно, есть Каролина Возняцки, но Дания не является великой теннисной страной. Вы гордитесь тем, что выступаете за свою страну?

— Определённо. Я бы хотел стать первым датским теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Это было бы потрясающе, потому что я знаю, что датчане приезжают посмотреть на меня, — приводит слова Руне GQ Extra Time.

22-летний Руне — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2019); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.