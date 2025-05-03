Хольгер Руне ответил, какое место занимает теннис в иерархии самых сложных видов спорта

Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне включил теннис в число самых сложных видов спорта.

— Как вы думаете, какое место занимает теннис среди других видов спорта?

— На турнирах «Большого шлема» мы не знаем, сколько часов нам придётся провести на корте — иногда по шесть часов при температуре 35 градусов. Я не знаю ни одного другого вида спорта, в котором приходится через это проходить. Когда игроки говорят, что теннис — самый сложный вид спорта в мире, я бы определённо сказал, что он входит в их число. В него очень сложно играть — нужна зрительно-моторная координация и умение рассчитывать время подачи — и это тяжёлая физическая работа, но мы не можем быть суперкачками. Вот почему за ним так интересно наблюдать: столько мастерства в подаче, в бросках, — приводит слова Руне GQ Extra Time.

22-летний Руне — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2019); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.