Янник Синнер провёл тренировку с Хольгером Руне в Монте-Карло

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл тренировку в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне (девятый в рейтинге ATP).

Фото: Соцсети фан-группы Синнера

Фото: Соцсети фан-группы Синнера

Напомним, Синнер был отстранён от официальных соревнований на период с 9 февраля по 4 мая из-за дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил. На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая, Янник вернётся в тур.

Хольгер Руне снялся с матча второго круга на текущем турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором сражался с итальянцем Флавио Коболли. Руне проиграл первый сет со счётом 2:6.