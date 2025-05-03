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Янник Синнер провёл тренировку с Хольгером Руне в Монте-Карло

Янник Синнер провёл тренировку с Хольгером Руне в Монте-Карло
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл тренировку в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне (девятый в рейтинге ATP).

Фото: Соцсети фан-группы Синнера

Фото: Соцсети фан-группы Синнера

Напомним, Синнер был отстранён от официальных соревнований на период с 9 февраля по 4 мая из-за дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил. На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая, Янник вернётся в тур.

Хольгер Руне снялся с матча второго круга на текущем турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором сражался с итальянцем Флавио Коболли. Руне проиграл первый сет со счётом 2:6.

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