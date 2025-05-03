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Хольгер Руне рассказал, после какой победы привлёк внимание фанатов со всего мира

Хольгер Руне рассказал, после какой победы привлёк внимание фанатов со всего мира
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, когда к нему с пристальным вниманием стали относиться болельщики по всему миру.

«У меня потрясающая фан-база по всему миру, которая меня поддерживает. Всё началось, когда я выиграл Открытый чемпионат Франции среди юниоров [в 2019 году]. Фанаты сразу же стали уделять мне больше внимания. Затем, когда я выиграл «Мастерс» в Париже [в 2022 году], они следовали за мной повсюду. Я стараюсь отдавать им как можно больше энергии, потому что мы работаем в сфере развлечений, и приятно устраивать шоу», — приводит слова Руне GQ Extra Time.

22-летний Руне — победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2019); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

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