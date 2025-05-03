Карлос Алькарас физически готов к «Мастерсу» в Риме — Marca

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас готов вернуться на соревнования к «Мастерсу» в Риме (Италия). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, медицинские тесты показывают, что физическое состояние Алькараса хорошее. Он не чувствует боли и выполняет движения без каких-либо ограничений. После субботней тренировки в Мурсии в воскресенье у теннисиста будет выходной, а в понедельник он проведёт интенсивную тренировку, чтобы окончательно убедиться, что он готов вернуться к официальным соревнованиям. Алькарас вылетит в Рим во вторник, 6 мая.

Напомним, Карлос Алькарас получил травму в финале турнира ATP-500 в Барселоне. После этого он снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания). Соревнования в Риме пройдут с 7 по 18 мая.