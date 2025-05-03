Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас физически готов к «Мастерсу» в Риме — Marca

Карлос Алькарас физически готов к «Мастерсу» в Риме — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас готов вернуться на соревнования к «Мастерсу» в Риме (Италия). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, медицинские тесты показывают, что физическое состояние Алькараса хорошее. Он не чувствует боли и выполняет движения без каких-либо ограничений. После субботней тренировки в Мурсии в воскресенье у теннисиста будет выходной, а в понедельник он проведёт интенсивную тренировку, чтобы окончательно убедиться, что он готов вернуться к официальным соревнованиям. Алькарас вылетит в Рим во вторник, 6 мая.

Напомним, Карлос Алькарас получил травму в финале турнира ATP-500 в Барселоне. После этого он снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания). Соревнования в Риме пройдут с 7 по 18 мая.

Материалы по теме
Янник Синнер рассказал, в чём завидует Карлосу Алькарасу и Лоренцо Музетти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android