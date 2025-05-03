Бадоса рассказала, какую часть теннисной карьеры ей хотелось бы убрать

Девятая ракетка мира Паула Бадоса рассказала, что её не устраивает в профессиональной теннисной карьере.

«Насколько мы на виду. Нас постоянно судят. Возможно, если ты актриса, ты заранее понимаешь, на что идёшь, но если ты спортсменка — не ожидаешь такого. Быть известной — это ходить по вечеринкам, встречаться со спонсорами, выполнять кучу обязательств.

В рамках профессии теннисистки именно эту часть мне хотелось бы убрать. У меня профессиональное и личное сильно переплетены, ещё и из-за того, с кем я вместе. Иногда это очень тяжело», – приводит слова Бадосы Eurosport es.

На проходящем с 22 апреля по 3 мая турнире категории WTA-1000 в Мадриде Бадоса снялась с матча второго круга против россиянки Вероники Кудерметовой. Действующей победительницей турнира в Мадриде является полька Ига Швёнтек.