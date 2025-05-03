Роддик назвал фаворита финала женского турнира в Мадриде

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился своим мнением о том, кто станет чемпионкой турнира WTA-1000 в Мадриде. В финале турнира в Мадриде сегодня, 3 мая, сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.
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«Мы видели прогнозы и иногда забываем, что это только предположения. Я не мог предположить, что Кори Гауфф обыграет Швёнтек на грунте, но она сделала это со счётом 6:1, 6:1. Вместе с тем я предположу, что Арина Соболенко выиграет этот матч», – сказал Роддик в эфире Tennis Channel.
Теннисистки провели между собой девять матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 5-4 в пользу представительницы США.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 3 мая 2025
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