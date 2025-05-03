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Роддик назвал фаворита финала женского турнира в Мадриде

Роддик назвал фаворита финала женского турнира в Мадриде
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился своим мнением о том, кто станет чемпионкой турнира WTA-1000 в Мадриде. В финале турнира в Мадриде сегодня, 3 мая, сыграют белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Мы видели прогнозы и иногда забываем, что это только предположения. Я не мог предположить, что Кори Гауфф обыграет Швёнтек на грунте, но она сделала это со счётом 6:1, 6:1. Вместе с тем я предположу, что Арина Соболенко выиграет этот матч», – сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

Теннисистки провели между собой девять матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 5-4 в пользу представительницы США.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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