«Помогает справиться с тревогой». Дрейпер объяснил, почему начал принимать холодный душ

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер объяснил, почему во время турниров принимает холодный душ.

«Не знаю. Например, видел все эти вещи в социальных сетях о холодном душе — «делайте это», «делайте то». Задумался о преимуществах и начал делать это некоторое время назад. Просто, не знаю, стараюсь заботиться о себе как можно лучше. Думаю, есть и научная польза. Это помогает справиться с тревогой или чем-то ещё, ну, если вы научитесь это делать. Может быть, вам стоит попробовать. Да, если честно, не стал бы связывать свои улучшения с холодным душем», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Напомним, Джек Дрейпер вышел в финал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В матче за титул он встретится с норвежцем Каспером Руудом.