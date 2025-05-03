«Во всём уступает инициативу». Муратоглу — об игре Музетти

Известный французский тренер Патрик Муратоглу поделился своим мнением о том, способен ли итальянец Лоренцо Музетти в ближайшее время выйти в финал турнира «Большого шлема».

«Всё зависит от него самого. Он отличный игрок, в его игре есть абсолютно всё: перемещения, форхенд, бэкхенд, умеет хорошо обрабатывать мяч, отличное исполнение ударов. Он энергичен, может прибавить в любой момент времени с бэкхендом, с форхендом. Я думаю, что он больше всего любит грунтовое покрытие, потому что он во всём уступает инициативу. Например, во время турнира в Монте-Карло он находился на качелях спада-подъёма, постоянно колебался между «Надо идти вперёд и брать свои шансы» и «Надеюсь, этот парень сейчас ошибётся». Он проиграл несколько первых сетов на том турнире и после таких неудач наконец-то начинал играть. Он атаковал, диктовал свою игру и менял ход матча.

Надеюсь, что турнир в Монте-Карло стал для него хорошим уроком. Если он поймёт, что его лучшая игра, когда он диктует её ход и что нужно уходить в защиту только тогда, когда это единственная опция, то его уровень игры стремительно пойдёт вверх», – сказал Муратоглу в видео, размещённом в аккаунте одной из социальных сетей.