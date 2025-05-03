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Стэн Вавринка вышел в финал грунтового челленджера во Франции

Стэн Вавринка вышел в финал грунтового челленджера во Франции
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в финал грунтового турнира серии «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция). В полуфинале он обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 6:4.

В рамках встречи Вавринка шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гойо два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В матче за титул Стэн Вавринка сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в 1/2 финала оказался сильнее Игнасио Бусе из Перу.

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