Стэн Вавринка вышел в финал грунтового челленджера во Франции

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в финал грунтового турнира серии «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция). В полуфинале он обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 6:4.

В рамках встречи Вавринка шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Гойо два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В матче за титул Стэн Вавринка сыграет с хорватом Борной Чоричем, который в 1/2 финала оказался сильнее Игнасио Бусе из Перу.