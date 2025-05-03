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Дрейпер: когда был маленьким, всегда играл против ребят старше себя

Дрейпер: когда был маленьким, всегда играл против ребят старше себя
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Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, что повлияло на его стиль игры в детские годы и как он преобразовал его в профессиональной карьере.

«Когда я был младше, я постоянно бегал по корту, у меня не было мощных ударов, потому что я был маленьким. Я всегда играл против ребят старше себя, потому что выигрывал много матчей и мне приходилось выжимать максимум из себя. Потом, когда я вырос, это стало вызовом. Кажется, я вошёл в топ-50, играя в основном на контратаке и в обороне.

В прошлом году у меня начался кризис: я задавался вопросом, куда движется моя игра, что мне нужно изменить. Я пробовал пойти в другую крайность — старался бить каждый мяч как можно сильнее, больше заходить в корт и делать всё очень агрессивно, но эксперимент провалился. Главное было — научиться хорошо защищаться, но и нападать, когда это нужно. Думаю, я нашёл этот баланс. Теперь я — крупный парень, но при этом не только подающий мощно или пробивающий виннеры. Я могу делать всё на корте — и, думаю, именно это отличает лучших игроков мира», – сказал Дрейпер после полуфинального матча турнира в Мадриде.

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