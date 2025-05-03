Дрейпер рассказал, насколько высоко ценит тренировки в тренажёрном зале

Шестая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, какую роль играют хорошая физическая форма и тренировки в тренажёрном зале в его профессиональной карьере.

«Переломным моментом в плане физической подготовки для меня стала Австралия в начале сезона. Тогда я получил травму и ещё не был готов к полноценным матчам, но мне удалось выиграть три поединка в пяти сетах — это дало мне физическую и ментальную уверенность, что я способен преодолевать преграды, которых раньше не достигал.

Раньше я думал, что слаб и не смогу справляться, а теперь чувствую, что я достаточно силён. С тех пор каждый раз, когда я занимаюсь в зале — будь то противонаправленные лестницы, велосипед или бег — я выкладываюсь на максимум, потому что знаю: будут такие матчи, где физика играет огромную роль. И если я проделал всю эту работу, то чувствую, что готов и смогу дойти до предела своих возможностей, если это потребуется», – сказал Дрейпер на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Мадриде.