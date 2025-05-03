Панатта — о Музетти: не станет новым Синнером, но поднимется, но надо совершить прорыв

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о результатах 11-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти.

«Из того, что он показал на данный момент, он не станет новым Синнером, но всё равно поднимется, но, чтобы совершить этот прорыв, ему нужно одержать несколько побед. У него есть удары, он знает, как их использовать, он также умеет их продумывать, его теннис может быть одновременно интеллектуальным и зрелищным и всегда стоит того, чтобы заплатить за билет. С технической точки зрения я уверен, что он может улучшить свою подачу, но его одноручный бэкхенд — это ключевой элемент», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.

Напомним, Лоренцо Музетти в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде уступил британцу Джеку Дрейперу со счётом 3:6, 6:7 (4:7).