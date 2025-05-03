Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Панатта — о Музетти: не станет новым Синнером, но поднимется, но надо совершить прорыв

Панатта — о Музетти: не станет новым Синнером, но поднимется, но надо совершить прорыв
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о результатах 11-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти.

«Из того, что он показал на данный момент, он не станет новым Синнером, но всё равно поднимется, но, чтобы совершить этот прорыв, ему нужно одержать несколько побед. У него есть удары, он знает, как их использовать, он также умеет их продумывать, его теннис может быть одновременно интеллектуальным и зрелищным и всегда стоит того, чтобы заплатить за билет. С технической точки зрения я уверен, что он может улучшить свою подачу, но его одноручный бэкхенд — это ключевой элемент», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.

Напомним, Лоренцо Музетти в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде уступил британцу Джеку Дрейперу со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
«Во всём уступает инициативу». Муратоглу — об игре Музетти
Сетка турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android