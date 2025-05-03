Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Мадриде, одолев в финале Гауфф

Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Мадриде, одолев в финале Гауфф
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Гауфф два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Для Соболенко титул в Мадриде стал 20-м в карьере, третьим в сезоне и третьим в Мадриде. Арина побеждала в 2021 и 2023 годах. В прошлогоднем финале Соболенко проиграла польской теннисистке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Топ-10 — впервые за 6 лет без наших. Чего добились Медведев, Рублёв и Хачанов за это время
Топ-10 — впервые за 6 лет без наших. Чего добились Медведев, Рублёв и Хачанов за это время
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android