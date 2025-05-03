Бруксби — о жизни с аутизмом: это часть меня — и на корте, и вне его

163-я ракетка мира и победитель одного турнира АТР американец Дженсон Бруксби объяснил, почему он решил рассказать, что в детстве ему поставили диагноз расстройство аутистического спектра (РАС).

«Я всегда хотел быть честен с собой. Думал, что если смогу высвободить это изнутри, то, возможно, смогу помочь другим. Спустя больше года мы с командой решили рассказать об этом журналисту Associated Press Говарду Фендриху. Ранее я никогда публично не говорил о своей жизни с расстройством аутистического спектра — только в очень узком кругу. Поэтому, конечно, я волновался — это была новая ситуация.

Ты можешь представить себе, что почувствуешь, рассказав миру такую личную вещь, но по-настоящему этого не знаешь, пока не сделаешь. Это было сложно, но я доверял своему решению и чувствовал, что поступаю правильно. Сейчас, спустя несколько месяцев, я не мог бы быть счастливее. Я понял, что не буду играть в профессиональный теннис вечно. После завершения карьеры нужно будет делать что-то другое. Жизнь — это не только теннис. Я верю, что моя открытость в вопросе аутизма делает меня более цельным человеком — не только сейчас, но и на всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Бруксби сайт ATP Tour