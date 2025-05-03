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Арина Соболенко обошла Марию Шарапову по количеству титулов на «тысячниках»

Арина Соболенко обошла Марию Шарапову по количеству титулов на «тысячниках»
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обошла пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову по количеству титулов на турнирах категории WTA-1000 с 2009 года. На счету Соболенко девять побед, а у Шараповой восемь.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Лидером по этому показателю является американка Серена Уильямс (13). Далее идут Виктория Азаренко (10), Ига Швёнтек (10). Симона Халеп (9) и Петра Квитова (9).

На грунтовом «тысячнике» в Мадриде Соболенко в финале обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Титул в Мадриде стал для Арины 20-м в карьере и третьим в сезоне.

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