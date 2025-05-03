Арина Соболенко обошла Марию Шарапову по количеству титулов на «тысячниках»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обошла пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову по количеству титулов на турнирах категории WTA-1000 с 2009 года. На счету Соболенко девять побед, а у Шараповой восемь.

Лидером по этому показателю является американка Серена Уильямс (13). Далее идут Виктория Азаренко (10), Ига Швёнтек (10). Симона Халеп (9) и Петра Квитова (9).

На грунтовом «тысячнике» в Мадриде Соболенко в финале обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Титул в Мадриде стал для Арины 20-м в карьере и третьим в сезоне.