Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала 20-й титул в карьере. Сегодня, 3 мая, Соболенко стала победительницей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Титул в Мадриде стал для Соболенко третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах. В прошлогоднем финале Соболенко проиграла второй ракетке мира польской теннисистке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).