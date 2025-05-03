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Соболенко догнала Квитову по количеству титулов на турнире в Мадриде

Соболенко догнала Квитову по количеству титулов на турнире в Мадриде
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сравнялась по количеству титулов на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) с экс второй ракеткой мира и победительницей двух турниров «Большого шлема» чешкой Петрой Квитовой. Соболенко завоевала свой третий титул в Мадриде, обыграв в финале американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Квитова становилась победительницей турнира в Мадриде в 2011, 2015 и 2018 годах. Соболенко ранее одержала победу на турнире в 2021 и 2023 годах.

Титул в Мадриде стал для Соболенко третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». В прошлогоднем финале Соболенко проиграла второй ракетке мира польской теннисистке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

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