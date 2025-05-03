Соболенко сфотографировала свою команду на полароид после победы на «тысячнике» в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) по традиции сфотографировала на полароид свою команду. В финале соревнований она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Титул в Мадриде стал для Соболенко третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах. В прошлогоднем финале Соболенко проиграла второй ракетке мира польской теннисистке Иге Швёнтек со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).