Арина Соболенко обратилась к Кори Гауфф после победы на турнире WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) обратилась к четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф, которую в финале обыграла со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
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«Поздравляю Кори и её команду с двумя невероятными неделями. Очень рада, что ты снова в финале и показываешь свой лучший теннис. Уверена, что мы ещё много раз сыграем в финалах… Надеюсь, что выиграю их все, но мне всегда нравится бороться с тобой. Ты такой боец. Счастлива видеть тебя снова», — сказала Соболенко на церемонии награждения.
Титул в Мадриде стал для Соболенко третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах.
- 3 мая 2025
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