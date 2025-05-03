Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко обратилась к Кори Гауфф после победы на турнире WTA-1000 в Мадриде

Арина Соболенко обратилась к Кори Гауфф после победы на турнире WTA-1000 в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) обратилась к четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф, которую в финале обыграла со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Поздравляю Кори и её команду с двумя невероятными неделями. Очень рада, что ты снова в финале и показываешь свой лучший теннис. Уверена, что мы ещё много раз сыграем в финалах… Надеюсь, что выиграю их все, но мне всегда нравится бороться с тобой. Ты такой боец. Счастлива видеть тебя снова», — сказала Соболенко на церемонии награждения.

Титул в Мадриде стал для Соболенко третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Арина Соболенко обошла Марию Шарапову по количеству титулов на «тысячниках»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android