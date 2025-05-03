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Соболенко стала третьей теннисисткой с более чем 11 тысячами очков в рейтинге WTA

Соболенко стала третьей теннисисткой с более чем 11 тысячами очков в рейтинге WTA
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала третьей теннисисткой в истории, которой удалось преодолеть отметку в 11 тысяч набранных за карьеру очков в рейтинге WTA. Ей удалось сделать это после победы на турнире WTA-1000 в Мадриде. В финале турнира она была сильнее американки Кори Гауфф – 6:3, 7:6.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Соболенко набрала 11 118 очков в рейтинге WTA. Ранее 11 тысяч и более очков удавалось набрать лишь польке Иге Швёнтек (11 118) и 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс (13.615).

Соболенко выиграла 20-й титул в карьере. Победа на турнире в Мадриде стала третьей для белоруски в сезоне и девятой на «тысячниках».

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