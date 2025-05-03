Фото: Арина Соболенко получила трофей турнира WTA-1000 в Мадриде
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила трофей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
На пути к трофею в Мадриде Соболенко обыграла Элину Свитолину, Марту Костюк, Питон Стирнс, Элисе Мертенс и Анну Блинкову.
Титул в Мадриде стал для Соболенко 20-м в карьере, третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах. Белорусская теннисистка обошла россиянку Марию Шарапову по количеству побед на турнирах категории WTA-1000.
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