Фото: Арина Соболенко получила трофей турнира WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получила трофей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

На пути к трофею в Мадриде Соболенко обыграла Элину Свитолину, Марту Костюк, Питон Стирнс, Элисе Мертенс и Анну Блинкову.

Титул в Мадриде стал для Соболенко 20-м в карьере, третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах. Белорусская теннисистка обошла россиянку Марию Шарапову по количеству побед на турнирах категории WTA-1000.