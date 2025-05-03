«Люблю вас иногда». Арина Соболенко обратилась к команде после победы в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к своей команде после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Во время речи команда Соболенко начала показывать теннисистке сердечки.

Фото: Скриншот из трансляции

«Мы семья. Мы очень много работаем, чтобы победить. Мы через многое прошли. Да, я тоже вас люблю иногда. Не очень часто, но иногда. Упорная работа приносит плоды. Я люблю вас, ребята. Спасибо за всё», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Титул в Мадриде стал для Соболенко 20-м в карьере, третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах.