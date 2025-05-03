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«Люблю вас иногда». Арина Соболенко обратилась к команде после победы в Мадриде

«Люблю вас иногда». Арина Соболенко обратилась к команде после победы в Мадриде
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к своей команде после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Во время речи команда Соболенко начала показывать теннисистке сердечки.

Фото: Скриншот из трансляции

«Мы семья. Мы очень много работаем, чтобы победить. Мы через многое прошли. Да, я тоже вас люблю иногда. Не очень часто, но иногда. Упорная работа приносит плоды. Я люблю вас, ребята. Спасибо за всё», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Титул в Мадриде стал для Соболенко 20-м в карьере, третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах.

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