«У меня нет каких-то особых ожиданий». Соболенко — о секретах успешного сезона

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что помогает ей успешно выступать в текущем теннисном сезоне.

«Думаю, что с каждым годом подхожу к сезону более подготовленной ко всему, что может произойти. У меня нет каких-то особых ожиданий. Просто я стараюсь бороться за каждое очко, показывать свой лучший теннис и делать всё возможное», – сказала Соболенко в интервью Tennis Channel после финального матча турнира в Мадриде.

В финале турнира в Мадриде она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6. Соболенко завоевала 20-й титул в карьере и девятый на турнирах категории WTA-1000.