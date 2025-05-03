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«У меня нет каких-то особых ожиданий». Соболенко — о секретах успешного сезона

«У меня нет каких-то особых ожиданий». Соболенко — о секретах успешного сезона
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что помогает ей успешно выступать в текущем теннисном сезоне.

«Думаю, что с каждым годом подхожу к сезону более подготовленной ко всему, что может произойти. У меня нет каких-то особых ожиданий. Просто я стараюсь бороться за каждое очко, показывать свой лучший теннис и делать всё возможное», – сказала Соболенко в интервью Tennis Channel после финального матча турнира в Мадриде.

В финале турнира в Мадриде она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6. Соболенко завоевала 20-й титул в карьере и девятый на турнирах категории WTA-1000.

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