«С тобой всегда сложно бороться». Гауфф поздравила Соболенко с победой в Мадриде

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обратилась к первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко после поражения в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Соболенко.

«Я хотела бы поблагодарить моего Господа за то, что я здесь и за возможность сыграть в финале. Хотела бы поздравить Арину с невероятным турниром. С тобой всегда сложно бороться. Поздравляю вашу команду. Последние… ну, вы всегда хорошо выступаете… но последние четыре финала подряд, я думаю. Поздравляю со всеми успехами», — сказала Гауфф на церемонии награждения.