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«С тобой всегда сложно бороться». Гауфф поздравила Соболенко с победой в Мадриде

«С тобой всегда сложно бороться». Гауфф поздравила Соболенко с победой в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обратилась к первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко после поражения в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Соболенко.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я хотела бы поблагодарить моего Господа за то, что я здесь и за возможность сыграть в финале. Хотела бы поздравить Арину с невероятным турниром. С тобой всегда сложно бороться. Поздравляю вашу команду. Последние… ну, вы всегда хорошо выступаете… но последние четыре финала подряд, я думаю. Поздравляю со всеми успехами», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

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