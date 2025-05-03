«С тобой всегда сложно бороться». Гауфф поздравила Соболенко с победой в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обратилась к первой ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко после поражения в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Соболенко.
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Я хотела бы поблагодарить моего Господа за то, что я здесь и за возможность сыграть в финале. Хотела бы поздравить Арину с невероятным турниром. С тобой всегда сложно бороться. Поздравляю вашу команду. Последние… ну, вы всегда хорошо выступаете… но последние четыре финала подряд, я думаю. Поздравляю со всеми успехами», — сказала Гауфф на церемонии награждения.
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