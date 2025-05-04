Арина Соболенко опубликовала пост после победы на турнире WTA-1000 в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала пост, посвящённый её победе на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Самый лучший подарок на день рождения! Спасибо за всю любовь, Мадрид», — написала Соболенко.

Титул в Мадриде стал для Соболенко 20-м в карьере, третьим в сезоне и девятым на «тысячниках». Арина также в третий раз завоевала трофей в Мадриде. Ранее она побеждала на этом турнире в 2021 и 2023 годах. Белорусская теннисистка обошла россиянку Марию Шарапову по количеству побед на турнирах категории WTA-1000.