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«Да ты издеваешься». Димитров выложил фото Гонсалес, с которой был замечен в Мадриде

«Да ты издеваешься». Димитров выложил фото Гонсалес, с которой был замечен в Мадриде
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16-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров в социальных сетях опубликовал фото мексиканской актрисы Эйсы Гонсалес. В социальных сетях также стали появляться кадры, где пара гуляет по улицам Мадрида (Испания).

Фото: Страница Григора Димитрова в социальной сети

«Да ты издеваешься», — подписал снимок Димитров и добавил эмодзи пламени и чёрного сердца.

Предположение о романе Димитрова и Гонсалес появилось в социальных сетях после того, как актрису заметили в боксе теннисиста во время его матча во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Гонсалес тёплым поцелуем в щёку поздравила Димитрова с победой над чилийцем Николасом Харри.

Эйсе Гонсалес 35 лет. Известна игрой в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Бладшот», «Аферистка», «Министерство неджентльменских дел». Ранее ей приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Григор Димитров встречался с теннисисткой Марией Шараповой, певицей Николь Шерзингер, бизнесвумен Лолитой Османовой и актрисой Магдалиной Генеа.

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