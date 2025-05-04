Арина Соболенко — о мотивации: мне не нужен сильный противник, чтобы на меня давить

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, как ей удаётся сохранять мотивацию, находясь на вершине мирового рейтинга.

«Я могу мотивировать себя. Мне не нужен очень сильный противник, чтобы на меня давить. У меня нелёгкие матчи, поэтому я заставляю себя совершенствоваться. Иногда сильно напрягаюсь во время матчей. Возможно, Ига Швёнтек сейчас не так хороша, что нормально, но я знаю, что она вернётся в лучшую форму. Работаю на будущее и стараюсь улучшить свою игру настолько, насколько могу. Конечно, самое сложное — это следить за своим физическим состоянием», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко стала победительницей «тысячника» в Мадриде. В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).