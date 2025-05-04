«Она прибавила во всём». Гауфф — об игре Соболенко в финале Мадрида

Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась мнением о том, что изменилось в игре белоруски Арины Соболенко с их последней очной встречи в ноябре прошлого года на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соболенко одержала победу на турнире WTA-1000 в Мадриде, который проходил с 22 апреля по 3 мая, обыграв Гауфф – 6:3, 7:6 (7:3).

«Мне кажется, она прибавила во всём. Каждый раз, когда я играю с ней, это тяжело. Не думаю, что сегодня она играла как-то особенно иначе по сравнению с прежними матчами. Думаю, в последний раз, когда мы встречались, я лучше подавала, и это склонило исход в мою пользу. Возможно, она немного лучше двигается, но с ней всегда было тяжело играть. Думаю, сейчас она просто увереннее в себе, и поэтому её результаты стали стабильнее. Но она всегда была отличной теннисисткой», – сказала Гауфф на пресс-конференции после финала турнира в Мадриде.

До финала на турнире в Мадриде теннисистки провели свой последний матч в ноябре прошлого года на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где победила Гауфф со счётом 7:6, 6:3.