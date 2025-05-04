«Ненавижу проигрывать, особенно в финале». Гауфф — о поражении от Соболенко в Мадриде

Четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась ощущениями после финала турнира WTA-1000 в Мадриде, где она уступила обладательнице первой строчки рейтинга WTA белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Я ненавижу проигрывать, особенно в финале, потому что ты так близок к титулу. Этот матч был сложным, но я проигрываю здесь, чтобы побеждать на других турнирах. Это часть обучения и это мотивирует меня на будущее», – сказала Гауфф на пресс-конференции после окончания финального матча турнира.

Для Соболенко победа на турнире в Мадриде стала третьей в карьере и девятой на турнирах категории WTA-1000.