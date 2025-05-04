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Соболенко – о предстоящем «Ролан Гаррос»: надеюсь, в этом году всё будет по-другому

Соболенко – о предстоящем «Ролан Гаррос»: надеюсь, в этом году всё будет по-другому
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделился ожиданиями от участия в Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Надеюсь, в этом году всё будет по-другому, у меня ещё нет титула, но я сейчас очень уверена в своей игре на грунте. Я уже доходила до полуфиналов и была близка к выходу в финал. Я еду туда, чтобы бороться и выкладываться на полную. Я готова работать над каждым розыгрышем и надеюсь, что в этом году добьюсь другого результата», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Арина Соболенко стала победительницей «тысячника» в Мадриде. В финале она обыграла четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.

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