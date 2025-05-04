«Это ключ к моим матчам». Соболенко – об изменениях в своей игре

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие изменения внесла в свою игру.

«Я усердно работала, чтобы добавить разнообразия в свою игру. Сейчас это ключ к моим матчам, и я рада, что смогла так сильно улучшить свой теннис. На самом деле, теперь всё стало лучше: у меня больше уверенности в своём чувстве мяча, я стараюсь чаще выходить к сетке и варьировать игру», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Арина Соболенко стала победительницей «тысячника» в Мадриде. В финальном матче она обыграла четвёртую ракетку мира представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).