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«Это ключ к моим матчам». Соболенко – об изменениях в своей игре

«Это ключ к моим матчам». Соболенко – об изменениях в своей игре
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие изменения внесла в свою игру.

Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я усердно работала, чтобы добавить разнообразия в свою игру. Сейчас это ключ к моим матчам, и я рада, что смогла так сильно улучшить свой теннис. На самом деле, теперь всё стало лучше: у меня больше уверенности в своём чувстве мяча, я стараюсь чаще выходить к сетке и варьировать игру», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Арина Соболенко стала победительницей «тысячника» в Мадриде. В финальном матче она обыграла четвёртую ракетку мира представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

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