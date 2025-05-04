«Это ключ к моим матчам». Соболенко – об изменениях в своей игре
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие изменения внесла в свою игру.
Мадрид (ж). Финал
03 мая 2025, суббота. 19:35 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Я усердно работала, чтобы добавить разнообразия в свою игру. Сейчас это ключ к моим матчам, и я рада, что смогла так сильно улучшить свой теннис. На самом деле, теперь всё стало лучше: у меня больше уверенности в своём чувстве мяча, я стараюсь чаще выходить к сетке и варьировать игру», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
Арина Соболенко стала победительницей «тысячника» в Мадриде. В финальном матче она обыграла четвёртую ракетку мира представительницу США Кори Гауфф со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2025
-
04:57
-
03:43
-
01:01
-
00:50
-
00:48
-
00:30
-
00:01
- 3 мая 2025
-
23:19
-
23:01
-
22:40
-
22:30
-
22:28
-
22:10
-
22:03
-
22:01
-
21:48
-
21:38
-
21:38
-
21:29
-
21:17
-
20:46
-
20:28
-
20:17
-
19:43
-
19:39
-
19:23
-
19:05
-
18:48
-
18:44
-
18:40
-
17:03
-
16:55
-
16:41
-
16:35
-
16:29