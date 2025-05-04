Соболенко выиграла турнир в Мадриде, «Даллас» выбил «Колорадо» из КС. Главное к утру
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, в финале обыграв четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф, «Даллас Старз», отыгравшись с 0:2, нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Сауль «Канело» Альварес победил обладателя титула IBF в этом весе кубинца Уильяма Скалла и вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Мадриде, одолев в финале Гауфф.
- «Даллас» победил «Колорадо» в 7-м матче серии, отыгравшись с 0:2. У Рантанена — хет-трик.
- Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира.
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