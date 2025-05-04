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4 мая главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф НХЛ и НБА, юношеский ЧМ, бокс, UFC, волейбол, снукер, Арина Соболенко

Соболенко выиграла турнир в Мадриде, «Даллас» выбил «Колорадо» из КС. Главное к утру
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, в финале обыграв четвёртую ракетку мира американку Кори Гауфф, «Даллас Старз», отыгравшись с 0:2, нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Сауль «Канело» Альварес победил обладателя титула IBF в этом весе кубинца Уильяма Скалла и вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко выиграла титул на турнире WTA-1000 в Мадриде, одолев в финале Гауфф.
  2. «Даллас» победил «Колорадо» в 7-м матче серии, отыгравшись с 0:2. У Рантанена — хет-трик.
  3. Сауль Альварес победил Уильяма Скалла и снова стал абсолютным чемпионом мира.
  4. «Денвер» с дабл-даблом Йокича обыграл «Клипперс» в 7-й игре серии и вышел в 1/4 финала НБА.
  5. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами, Норрис — второй, Пиастри — четвёртый.
  6. «Барселона» одержала тяжёлую победу над главным аутсайдером Ла Лиги «Вальядолидом».
  7. Сборная Канады стала победителем юношеского ЧМ-2025, в финале разгромив Швецию.
  8. «Интер» без Лаутаро Мартинеса минимально обыграл «Верону» в матче 35-го тура Серии А.
  9. Азамат Бекоев в первом раунде нокаутировал Райана Лодера на турнире UFC.
  10. «Арсенал» дома уступил «Борнмуту» в 35-м туре АПЛ.
  11. Марк Уильямс вышел в финал чемпионата мира по снукеру — 2025, обыграв Трампа.
  12. «Краснодар» победил «Рубин» в 27-м туре РПЛ, у Сперцяна гол и результативная передача.
  13. Кори Сэндхаген нокаутировал Дейвисона Фигейреду в главном бою UFC on ESPN 67.
  14. «Динамо-Ак Барс» вышло в финал Кубка России, обыграв «Ленинградку».
  15. «Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов АФК, обыграв в финале «Кавасаки Фронтале».
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