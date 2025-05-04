Арина Соболенко объяснила, почему члены её команды приносили на матчи мухобойки

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, почему члены её команды приносили на матчи мухобойки.

«Думаю, это было против Мертенс, когда я проиграла первый сет и вернулась на корт. Было довольно громко, и я не слышала, что говорит мой тренер, да и не хотела слышать, поэтому я махнула в его сторону. Я не слышала, что он говорил, но потом я посмотрела видео, и он сказал: «О, да, вокруг мухи, да, как много мух», что уже было смешно».

А потом на следующем матче я увидела видео, где они держали мухобойку… И я подумала: «Ладно, ребята, вы такие весёлые». А потом, в конце турнира, они стали ей хлопать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.