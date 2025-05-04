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Арина Соболенко объяснила, почему члены её команды приносили на матчи мухобойки

Арина Соболенко объяснила, почему члены её команды приносили на матчи мухобойки
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, почему члены её команды приносили на матчи мухобойки.

«Думаю, это было против Мертенс, когда я проиграла первый сет и вернулась на корт. Было довольно громко, и я не слышала, что говорит мой тренер, да и не хотела слышать, поэтому я махнула в его сторону. Я не слышала, что он говорил, но потом я посмотрела видео, и он сказал: «О, да, вокруг мухи, да, как много мух», что уже было смешно».

А потом на следующем матче я увидела видео, где они держали мухобойку… И я подумала: «Ладно, ребята, вы такие весёлые». А потом, в конце турнира, они стали ей хлопать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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