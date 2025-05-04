Наоми Осака предложила найти работу людям, которые пишут ей негативные комментарии

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала незаполненное резюме для поиска работы на личной странице в социальных сетях, тем самым обратившись к людям, которые её критикуют.

«Это для всех, у кого постоянно есть что сказать, лол», — подписала пост спортсменка.

Вчера, 3 мая, Наоми Осака вышла в финал на турнире категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция). Японка впервые в карьере сыграет в решающем матче на грунтовых соревнованиях В финале она встретится со словенкой Каей Юван. По итогам турнира Осака вернётся в топ-50 мирового рейтинга.