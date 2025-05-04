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Арина Соболенко отреагировала на уникальное достижение отметки в 11 тыс. рейтинговых очков

Арина Соболенко отреагировала на уникальное достижение отметки в 11 тыс. рейтинговых очков
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» белоруска Арина Соболенко оценила значимость пребывания на первой строчке мирового рейтинга.

— Не могли бы вы подробнее рассказать нам, что это значит для вас и что нужно, чтобы стать лучшим игроком в мире?
— Честно говоря, это так безумно для меня. Я работала всю жизнь, чтобы достичь этой цели и быть на вершине рейтинга. Чувствую, что моя жизнь не была пустой тратой времени, и я нахожусь там, где должна быть. Для этого требуется проделать много тяжёлой работы, но я просто суперсчастлива сейчас быть одной из лучших в мире и выиграть этот прекрасный трофей.

— Вы третья женщина в истории, которая достигла отметки в 11 000 рейтинговых очков. Как вы относитесь к таким достижениям?
— Это звучит безумно. Это просто невероятно, не знаю, как мне удалось этого достичь. Я верю, что мы делаем правильные вещи, и всё работает. Надеюсь, что всё будет становиться только лучше и масштабнее. Я сейчас очень мотивирована, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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