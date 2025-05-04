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Кори Гауфф высказала мнение о фильме Райана Куглера «Грешники»

Кори Гауфф высказала мнение о фильме Райана Куглера «Грешники»
Кори Гауфф
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Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Кори Гауфф поделилась мнением относительно боевика Райана Куглера «Грешники». Картина вышла в этом году и рассказывает об Америке 30-х годов прошлого века, когда ветераны Первой мировой войны вернулись в родной город Чикаго и открыли там бизнес.

— Вы смотрели фильм «Грешники» дважды. Что вам в нём понравилось?
— Он вам не понравился? (Смеётся). О чёрт, боже мой. Для меня важен культурный аспект фильма, а также то, что я живу в США и являюсь афроамериканкой. Чувствую, что он подчёркивает много аспектов. Мне нравится музыка, саундтрек. Очень люблю Майкла Б. Джордана (актёр фильма), так что это ещё один плюс. Меня это просто заставляет осознать, насколько далеко мы зашли как люди, и то, что мы все связаны через музыку.

Есть фильмы, которые я стараюсь смотреть лично, чтобы поддержать. Я не большой поклонник того, что люди выпускают картины одну за другой. Чувствую, что кинотеатры играют важную роль в этом, поэтому просто стараюсь поддерживать их, особенно такие, как «Грешники», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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