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Арина Соболенко: сейчас получается, что я уже старушечка. В этом есть и кайф, и грусть

Арина Соболенко: сейчас получается, что я уже старушечка. В этом есть и кайф, и грусть
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о своём отношении к соперничеству с теннисистками младше неё.

— Как тебе новое противостояние, которое складывается в туре? Раньше это были твои финалы с Игой Швёнтек, сейчас уже противостояние с Коко Гауфф. Ты видишь, что меняется тенденция, новые соперницы?
— Я могу сказать, что есть такой момент, если раньше я была в туре молодым тинейджером, то сейчас получается, что я уже старушечка. Смотрю, как молодые девчонки пробиваются и выходят в финалы, и я с ними играю. Надеюсь, что продолжу их обыгрывать. В этом есть и кайф, и грусть одновременно, — сказала Соболенко в эфире BB Tennis.

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Комментарии
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