Соболенко — о дне рождения: если не будет забронирован ресторан, страдать будут все!

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о том, как будет отмечать день рождения. 5 мая теннисистке исполнится 27 лет.

— У тебя скоро день рождения. Планируешь его отмечать в Риме, ресторан уже забронирован?

— Да, я надеюсь (смотрит на спарринг-партнёра Андрея Василевского). Если не будет забронирован ресторан, у меня будет большая депрессия. И они будут страдать тоже. Страдать будут все, чтобы они знали!

— 27 лет тебе исполняется.

— Спасибо!

— Есть заветные желания на этот день?

— Я хочу много цветов, много подарков и меньше тренировок. Вот мои желания, — сказала Соболенко в эфире BB Tennis.